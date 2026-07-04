Si estás pensando en cambiar de smartphone por uno de gama alta, Amazon México tiene una promoción que vale la pena considerar. El OPPO Find X9 Ultra se encuentra con un 17% de descuento, además de ofrecer la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que facilita adquirir uno de los teléfonos más avanzados de la marca sin desembolsar todo el monto de una sola vez.

Gracias a esta rebaja, podrás ahorrar varios miles de pesos y disfrutar de un dispositivo que destaca por su potencia, fotografía profesional y pantalla de última generación.

¿Por qué vale la pena comprar el OPPO Find X9 Ultra?

El Find X9 Ultra representa la apuesta premium de OPPO para quienes buscan un teléfono capaz de rendir en cualquier escenario, desde productividad hasta creación de contenido.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla AMOLED de alta resolución con tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Procesador de última generación para un desempeño fluido incluso con aplicaciones exigentes.

Sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Hasselblad, ideal para fotografía y video de nivel profesional.

Sensor principal de gran tamaño para obtener mejores imágenes tanto de día como de noche.

Zoom óptico avanzado para capturar detalles a larga distancia.

Batería de larga duración con carga rápida de alta potencia.

Compatibilidad con redes 5G.

Sistema operativo ColorOS basado en Android con funciones de inteligencia artificial para edición de fotografías, productividad y personalización.

Un smartphone pensado para fotografía y rendimiento

Uno de los mayores atractivos del OPPO Find X9 Ultra es su apartado fotográfico. Gracias a su sistema de múltiples cámaras y al procesamiento de imagen impulsado por inteligencia artificial, permite capturar fotografías con gran nivel de detalle, colores naturales y excelente rango dinámico.

Además, incorpora herramientas para grabar video en alta resolución, realizar retratos con efecto profesional y aprovechar distintos modos de fotografía nocturna.

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En el apartado de rendimiento, su procesador de gama alta y la memoria RAM permiten ejecutar videojuegos, aplicaciones de edición y múltiples tareas al mismo tiempo sin sacrificar fluidez.

Así aplican los meses sin intereses en Amazon México

Además del descuento del 17%, Amazon México permite diferir la compra a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Por lo que podrás aplicar hasta 24 meses sin intereses únicamente con tarjeta Banamex.