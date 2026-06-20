Amazon México volvió a encender las alertas entre los cazadores de ofertas con una promoción que parece casi imposible: los Xiaomi Redmi Buds 6 Play en color azul están disponibles por $236.00, convirtiéndose en uno de los gadgets más baratos y atractivos del momento.

En plena era de los audífonos inalámbricos cada vez más caros, esta oferta destaca no solo por su precio, sino por lo que ofrece a cambio: conectividad estable, diseño ligero y la firma de Xiaomi, una de las marcas más populares en tecnología accesible.

¿Audífonos baratos pero funcionales? Esto es lo que ofrecen

Los Redmi Buds 6 Play están pensados para el uso diario: escuchar música, contestar llamadas y acompañar la rutina sin complicaciones. Su conexión Bluetooth permite emparejarlos fácilmente con el celular en segundos, mientras que su diseño compacto los hace cómodos incluso durante varias horas seguidas.

Además, incluyen estuche de carga, lo que amplía su autonomía y los convierte en una opción práctica para quienes pasan gran parte del día fuera de casa.

El “gadget barato” que está llamando la atención en Amazon

Lo que ha generado mayor interés es su precio: por menos de lo que cuesta una comida rápida, estos audífonos ofrecen una experiencia inalámbrica completa. Esto los posiciona como una alternativa ideal para estudiantes, usuarios de oficina o cualquiera que busque reemplazo económico para sus audífonos principales.

En redes sociales y búsquedas recientes, este tipo de ofertas se ha convertido en tendencia, especialmente cuando combinan marcas reconocidas con precios muy por debajo del promedio.