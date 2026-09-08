Los audífonos inalámbricos Soundcore P30i de Anker son una alternativa que llama la atención por su relación entre precio y prestaciones.

Actualmente, el modelo aparece en Amazon México por alrededor de $537.98. Además, cuenta con una valoración de 4.6 estrellas a partir de miles de reseñas en los resultados disponibles.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos inalámbricos Soundcore by Anker P30i?

Uno de los argumentos más interesantes de los Soundcore P30i es que incorporan cancelación activa de ruido (ANC), una característica que normalmente asociamos con audífonos de precio más elevado.

Esta tecnología permite reducir parte del ruido ambiental para que puedas concentrarte mejor en lo que estás escuchando. Por ejemplo, pueden ser una opción atractiva para utilizarlos durante los trayectos, en una cafetería, en la oficina o simplemente cuando quieres escuchar música con menos distracciones.

La aplicación de Soundcore también permite personalizar diferentes aspectos de la experiencia de audio, incluyendo el ecualizador.

Hasta 45 horas de reproducción

Otro punto fuerte está en la autonomía. De acuerdo con Soundcore, los P30i ofrecen hasta 10 horas de reproducción con una sola carga y hasta 45 horas utilizando el estuche de carga.

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Y si olvidaste cargarlos antes de salir, la carga rápida puede ser especialmente útil: 10 minutos de carga proporcionan hasta 2 horas de reproducción, según las especificaciones oficiales.

Para alguien que utiliza audífonos diariamente, esto significa que no necesariamente tendrá que estar pendiente de conectarlos al cargador constantemente.

También sirven para llamadas

Los P30i incorporan cuatro micrófonos con inteligencia artificial, diseñados para ayudar a mejorar la captación de la voz durante las llamadas. También cuentan con controles táctiles, por lo que es posible manejar diferentes funciones directamente desde los audífonos.

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Además, utilizan Bluetooth 5.4 y son compatibles con conexión multipunto, una función bastante práctica para quienes alternan entre dos dispositivos, por ejemplo, una computadora y un teléfono.

Resistencia IP54 para llevarlos contigo

Otro detalle que suma puntos para el uso cotidiano es su certificación IP54, que ofrece protección frente al polvo y salpicaduras de agua.

Esto no significa que sean audífonos para sumergir en agua, pero sí proporciona un nivel adicional de protección para actividades cotidianas.