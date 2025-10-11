Más Información

Zlatan Ibrahimovic respalda a Santiago Giménez: "Marcará muchos goles"

Carlos Hermosillo explota contra directivo de Juárez: "Eres un maricón"

Cubs vs Brewers: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 5 de la Serie Divisional, HOY, sábado 11 de octubre

El Club Hípico San Pedro invita a la gran final de su Copa Ecuestre 2025

México vs Colombia; Horario y canales para ver el juego de la Selección Mexicana, HOY, sábado 11 de octubre

Este sábado Santiago Giménez seguramente verá minutos como titular de la Selección Mexicana en el partido amistoso frente a Colombia. El goleador tricolor, no vive su mejor momento en Italia; sin embargo, una leyenda y de las figuras más importantes del Milan como le dio su voto de confianza.

Esta temporada, Giménez lleva solamente suma un gol y fue en Coppa Italia ante el Lecce. En seis partidos de Serie A, no ha anotado ni asistido a sus compañeros.

"Santiago Gimenez, una vez que se ponga en marcha, marcará muchos goles", declaró Ibrahimovic, en entrevista con La Gazzetta dello Sport. El actual asesor de los rossoneros, no duda de la capacidad goleadora del canterano del Cruz Azul.

Por si fuera poco, sus compañeros también confían en él. Tal es el caso de Adrien Rabiot, convocado por la selección de Francia, que también se rindió ante el mexicano.

"Giménez, a quien muchos critican, pero Santi es alguien que se entrega al 100 por ciento en los entrenamientos y en los partidos. Tiene la mentalidad adecuada, solo necesita ponerse en marcha", aseguró el francés.

