William Scull lanza fuerte advertencia para Canelo Álvarez; "Voy a demostrar que sí se puede"

Arabia Saudita se encuentra en la cuenta regresiva para vivir un enorme espectáculo, que será protagonizado por el pugilista tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez.

Luego de años de enfrentamientos apasionantes, Álvarez cumplirá un sueño al pelear en un punto muy lejano del planeta, teniendo frente al cubano William Scull.

La pelea que servirá para conocer al monarca indiscutido del peso supermediano, ha comenzado a calentarse en tierra saudí, luego de una fuerte advertencia del isleño al mexicano.

En uno de los múltiples eventos previos en el territorio de la pelea, el boxeador cubano fue contundente, asegurando que saldrá a la ring para aplastar a Canelo.

"Estoy disfrutando de algo muy lindo y voy a demostrar que sí se puede. Significa en el mejor sentido, con todo el respeto del mundo, las cosas son como son, vinimos a ganar de la forma que sea, pero me lo voy a comer, me voy a comer a Canelo", mencionó.

Por otra parte, Álvarez quien lleva varios días en Arabia Saudita cerrando su preparación para la gran jornada, compartió sentirse feliz por ver una meta alcanzada tras tantos años de carrera.

"Me siento como en casa, entré muy bien y me siento a gusto. Me han tratado como un rey. Extraño todo eso, pero es algo nuevo para mí, es uno de mis sueños, pelear en otro país, estoy disfrutando todo el proceso, todo", compartió el mexicano.