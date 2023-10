VIDEO: El emotivo discurso del boxeador mexicano Édgar Cuenca que pasó de las drogas a los cuadriláteros

Édgar Cuenca, boxeador mexicano cumplió este fin de semana un sueño tras debutar de forma profesional en el boxeo.

El mexicano de 39 años de edad subió al encordado y derrotó por decisión unánime al norteamericano Anthony Constantino, un resultado que lo llenó de alegría y que pasó a segundo término tras conocer su historia.

LEE TAMBIÉN Laura Galván conquista la medalla de plata en los 10,000m en los Juegos Panamericanos

El 'Cariguante', como es conocido en su barrio, tomó el micrófono y dejo un emotivo mensaje tras su triunfo, mismo que se volvió viral en redes sociales.

“Lo que pasaba por mi mente era no quedarle mal a mi pueblo mexicano, porque cuando me enteré que mi rival era de Estados Unidos, pues dije ‘qué manera de debutar. Yo vendo dulces en los camiones, entonces, un vendedor de dulces que viene de una familia disfuncional y marginada”.

LEE TAMBIÉN Alejandra Valencia y Carlos Sansores ganan el Premio Nacional de Deportes 2023

Cuenta, agregó que en su pasado estuvo metido en el mundo de las drogas, lo que lo hizo perder a su familia, teniendo en el boxeo una nueva oportunidad.

“Lo que me ha llevado a este momento es la drogadicción. Destruí a mi familia, tengo dos hijos adolescentes y me dejó mi esposa por ser un drogadicto, alguien de la calle. La última vez que me vio, hace 8 años, me dijo que yo nunca iba a salir de las drogas, del vicio, y espero que me esté viendo aquí, sí salí”.

🇲🇽 | Que manera de debutar! pic.twitter.com/55nQ2yYuge — CHINGON BOXING 🇦🇷 🇲🇽 (@SweetScienceLat) October 29, 2023