Vicente Sánchez promete que se verá la mejor versión de Cruz Azul; “Teníamos que ganar, pero aspiramos a vernos mejor”

Cruz Azul mostró su poderío en la Champions Cup 2025 al vencer 4-1 al Seattle Sounders y asegurar su pase a los cuartos de final. Sin embargo, a pesar de la contundente victoria, el técnico Vicente Sánchez no se mostró completamente satisfecho, ya que considera que aún hay mucho por mejorar en su equipo.

"Obtuvimos un resultado merecido para mis jugadores porque se concentraron mucho para lograrlo. Me quedo contento por el pase y la afición que se hizo sentir. Teníamos que ganar, pero aún aspiramos a vernos mejor", confesó en rueda de prensa.

Sánchez destacó la importancia de este triunfo, no solo por el marcador, sino también porque les permite posicionarse mejor frente a los equipos que no lograron vencer al Seattle Sounders en la Concacaf. Para él, este resultado es un buen indicador, pero no una razón para relajarse.

"Jugamos ante un rival que supo pararse. El resultado fue un poquito abultado, eso nos deja bien, pero con la misión de seguir trabajando para mejorar algunas cuestiones".

La calidad de los jugadores fue fundamental para resolver los momentos difíciles del partido, algo que el estratega subrayó como una de las claves del triunfo. La capacidad de su plantilla para responder ante la adversidad fue crucial para avanzar sin problemas.

"Cruz Azul está lleno de jugadores importantes que hacen que la exigencia sea ganar, sacar los resultados, además del buen funcionamiento. Vamos día a día. Vamos a disfrutar que obtuvimos el pase en esta fase. Ahora no vamos a preocuparnos todavía por lo que venga".

Finalmente, al ser cuestionado sobre un posible enfrentamiento con Club América o Chivas, Sánchez prefirió evitar especulaciones y se limitó a señalar que su enfoque está en planificar cada partido con la misma intensidad, sin mirar demasiado lejos en el calendario.

“Vamos día a día. Solo jugando y pensando en el juego que viene. Hoy hay que disfrutar este juego, se ganó, se pasó de fase, pero ya mañana hay que enfocarnos en San Luis que es el próximo rival de la liga y después veremos que pasa”.