Verstappen explota y arremete contra Christian Horner: "¿Cómo puede ser tan infantil?"

Cuando ya parecía que estaban "en paz", los conflictos entre Jos Verstappen y Christian Horner resurgieron. De acuerdo a medios internacionales, el jefe de Red Bull habría impedido que el expiloto corriera en el "Desfile de Leyendas" que se celebró previo al Gran Premio de Austria.

En palabras de Verstappen, él estaba contemplado para formar parte del desfile con un RB8. Sin embargo, Horner habría hecho de todo para evitarlo.

"En los últimos días, he oído de varias fuentes que Christian Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. Entonces pienso, ‘dímelo a la cara’. Esto no tiene que ser así para mí, me parece muy decepcionante”, reveló para el periódico neerlandés, De Telegraaf.

Verstappen no se detuvo ahí, también calificó como "infantil" la supuesta actitud de Horner.

"Habría alguna filmación, incluso con un dron, pero Horner no quería que me filmaran. ¿Cómo puede ser tan infantil? Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner”, finalizó el padre del tricampeón del mundo.

Por su parte, el directivo negó toda acusación.

Lee también Checo Pérez séptimo y Pole Position para Max Verstappen de cara a la Sprint del GP de Austria

Christian Horner y Jos Verstappen hablando en el paddock de Red Bull / FOTO: AFP

El pasado entre Jos Verstappen y Christian Horner

Meses atrás, Christian Horner fue investigado por supuesta conducta inapropiada en contra de una trabajadora del equipo. Sin embargo, fue exonerado.

A raiz de la denuncia, Jos lo criticó severamente e incluso, se especuló que habría hecho todo lo posible para que dejara de formar parte de la escudería.