Veljko Paunovic respondió a las polémicas declaraciones del ‘Piojo’ Alvarado

América y Chivas, desde el torneo pasado, han realizado diversas actividades en conjunto previo al Clásico de México. Entrevistas a leyendas, Media Day, partidos de influencers, labores altruistas, entre otras acciones con el fin de enaltecer el duelo más destacado del futbol mexicano.

Sin embargo, esto no gusta mucho a un sector de ambas aficiones y parece que tampoco agrada del todo a algunos jugadores. Ayer así lo manifestó Roberto Alvarado, jugador del Guadalajara.

"Personalmente no me gusta este Día de Medios porque te hacen venir dos días antes me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá. No la he visto en dos semanas y realmente no me gusta", dijo al respecto en el Día de Medios.

LEE TAMBIÉN Ricardo Salinas Pliego explota contra el arbitraje de la Liga MX tras el empate de Cruz Azul

Pero este viernes, Veljko Paunovic, técnico del Guadalajara distó un poco a las declaraciones del ‘Piojo’.

“En primer lugar, sin contradicciones. Yo creo que venir y hacer eventos como en CRIT, vale la pena; ver a los niños siendo felices y a sus familias... Yo estaba emocionado. Fuimos con la Femenil, son minutos de felicidad y una experiencia inolvidable para todos”, declaró el estratega rojiblanco.

Dio un poco de razón a Roberto Alvarado, pero reafirmó que son profesionales y pueden adaptarse a diversos escenarios.

LEE TAMBIÉN Liga MX Femenil: Deyaris Pérez, la jugadora que se quedó sin equipo y ahora es modelo

“Estoy de acuerdo con el jugador, es algo inusual, no estamos acostumbrados, pero también somos profesionales, adaptables y como siempre he dicho, es nuestro deber poder abrazar todos los desafíos que se puedan proponer, aunque sea un viaje tempranero y una semana atípica”, declaró en conferencia de prensa.