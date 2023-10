Veljko Paunovic le ha dicho a la directiva que "está decepcionado"

Lo que sucedió en Toluca, con la fiesta que realizaron algunos jugadores de Chivas, tras el empate el domingo por la noche, tiene decepcionado al técnico rojiblanco Veljko Paunovic, quien reconoce que “estamos mal” y le ha comentado a la dirigencia su sentir porque, pese a que negó permiso para alguna reunión, los elementos involucrados no entendieron razones, siguieron con el plan que ya tenían armado.

En una conferencia de prensa, donde Veljko no quiso hablar de la situación del Almería, de la oferta que tiene en la mesa, el serbio se mostró cabizbajo, haciendo público el enfado que tiene, lo rebasado que está de la situación de indisciplina que hay en el equipo y solicitó apoyo a Fernando Hierro, el director deportivo, para solucionar los problemas que hay en esta crisis.

Veljko ha sostenido varias charlas con el director deportivo, Hierro, para buscarle una solución a la crisis, pero cada determinación dijo, se irá dando con calma, han tenido mente fría con los “fiesteros” porque el pastor ha hablado de manera personal con cada uno, para conocer bien qué quieren y buscar comprometerlos en el proyecto, del cual tampoco desmintió esté a nada de aventarlo también.

Sobre la situación de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, dijo que irá viendo el compromiso de cada uno conforme pasen los días, al igual que “estamos en esa búsqueda de recuperar la confianza, recuperando el vestuario, que podemos volver a ser el equipo del año pasado pero más importante, un equipo también actualizado en esta campaña también”.

Cuando se le tocó el tema de la afición, que está enfadada de los temas extra cancha y los resultados positivos no llegan, es aquí donde se quebró y recordó una anécdota que vivió con su padre, cuando no le avisó un día que llegaría tarde, al arribar a su casa y ver la cara de su papá dijo “sabía lo que me esperaba, así estamos nosotros ahora”.

“Nos hemos puesto en una situación difícil, sabemos que cuando pisemos el estadio de nosotros, tiene todo el poder de pitarnos, de abuchearnos y de no estar con nosotros. En parte nos sentimos así, en parte también este equipo necesita un abrazo, un apoyo, un perdón por el que creo que estamos trabajando también”.

Su última declaración, antes de levantarse de la conferencia que estuvo rodeada de condicionantes como no preguntar por los jugadores separados, por el tema del Almería y sabiendo que está en un gran problema, por la crisis que vive el equipo, así se refirió al Clásico Tapatío del próximo sábado.

“El sábado el equipo espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha. Muchas gracias a todos”, así fue como cerró la conferencia, se levantó sin darle oportunidad a otros comunicadores que esperaban turno para preguntar, que lo hicieran.

Veljko tiene la propuesta de Almería en la mano y también sabe que al haberse filtrado, lo deja mal parado, por ello ha recurrido a Hierro, para que le ayude a levantar el ánimo en el equipo, porque una derrota ante el Atlas el sábado, la misma afición pedirá su salida y no será como el quería.