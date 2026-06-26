Guadalajara.— Uruguay y España protagonizan uno de los partidos más atractivos. Este es el único juego de la primera ronda en el que se enfrentan dos selecciones campeonas del mundo.

Luis de la Fuente reconoció que disputarán un “partido de gran intensidad, tremendamente duro, de mucha dificultad y exigencia” contra un rival que “está capacitado para ganar el Mundial.

“Uruguay es grandísimo rival, tiene a muchos futbolistas que están jugando en Europa y que son muy importantes de verdad. Es un equipo que nos va a exigir mucho, nos jugamos muchísimo y ellos también”, expresó.

No obstante, el seleccionador español confía en que los “grandes futbolistas” con los que cuenta serán capaces de superar esta prueba de fuego.

“Podemos ganar si hacemos las cosas muy bien, nosotros pensamos en ganar nada más; sólo sé vivir cada día para ganar, así entiendo la vida. Para llegar a la final hay que jugar contra los grandes equipos”, mencionó.

Para Marcelo Bielsa, este encuentro será bastante importante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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“[Es] como una final, donde ningún detalle puede no considerarse y [debe haber] disposición para disputar cada metro y cada pelota, la intensidad va a ser máxima”, detalló el Loco.

Respecto a España, dijo: “Su juego es asociativo, la creación de juego tiene una atención prioritaria, por lo cual habrá que defender y no será sencillo”.