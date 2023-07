Uriel Antuna acepta sus errores: "A veces creo que hago una jugada de más"

Uriel Antuna tuvo una destacada actuación, el pasado jueves ante la selección de Haití, pero ni presentaciones así hacen que las críticas hacia el futbolista de Cruz Azul bajen.

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que una de las claves del triunfo sobre los haitianos fue el pase final y las decisiones de Antuna. Ante esta situación, el extremo tricolor reafirmó su compromiso con el cuadro nacional.

"Bueno no sé si (sea) valorado, pero siempre voy a dar el máximo de mí, estando dentro o fuera de la cancha, creo que lo he demostrado, los números ahí están; entonces, siempre voy a estar dando lo máximo de mí, me pongan o no me pongan”, declaró Uriel.

Cuestionado sobre sus decisiones dentro del terreno de juego, Antuna considera que todo se ve distinto desde la cancha y en ocasiones son necesarias sus “jugadas de más”.

"He escuchado algunos comentarios sobre eso, pero como lo dije, todo es aprendizaje, también depende mucho del rival, depende cómo te marquen, muchas circunstancias que solamente viviéndolo… A veces hago una demás y a veces también siento que es bueno y a lo mejor me equivoco, pero nunca voy a dejar de intentarlo”, puntualizó el futbolista mexicano.

Uriel Antuna se dice bendecido por estar en el Tricolor

Eso sí, sin importar que sea convocado o no, querrá siempre lo mejor para la Selección Mexicana. Uriel se declaró un aficionado más.

"Yo siempre voy a ser un bendecido de estar jugando con la Selección Mexicana, no sé cómo lo tome la gente, pero yo siempre voy a dar el máximo dentro del campo. Sea convocado o no, soy un aficionado más de la Selección y siempre voy a apoya desde donde me toque", aseveró.