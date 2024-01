Ulises Rivas sueña con la Selección Mexicana

El protagonismo que Pumas recuperó en la Liga MX se debe a las grandes actuaciones de futbolistas como César Huerta y Julio González, quienes dieron el salto a la Selección Mexicana.

Por ello Ulises Rivas, mediocampista de 27 años del Club Universidad, mantiene vivo el sueño de recibir un llamado de Jaime Lozano para unirse al Tri.

“Me encantaría. Estar en Pumas te abre esa puerta y todo depende de las actuaciones dentro de la cancha. Si el equipo va bien, más individualidades y los nombres empiezan a salir” declaró en conferencia de prensa.

Rivas, ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Mexicana. Disputó torneos de la categoría Sub 15 y Sub 17, siendo capitán del conjunto nacional en la Copa del Mundo Sub 17 en 2013, donde México fue subcampeón tras perder la final con Nigeria.

“Que empiecen a ser regulares Julio y el Chino y que tengan buenas actuaciones nos abre la puerta a todos los demás. Siempre vuelven con la vitalidad renovada y entre más asistentes tengamos en la selección, más va a ayudar a Pumas y al Tri” agregó.