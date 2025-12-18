UEFA Conference League: Horario y canales para ver EN VIVO a Orbelín Pineda y Mateo Chávez

La UEFA Conference League llega a su última fecha, donde todos los juegos se disputan en el mismo horario para que se defina sin problemas el liderato, clasificados y los eliminados.

Este día, hay dos mexicanos en acción que buscan la victoria con sus equipos: Orbelín Pineda con el AEK de Atenas y Mateo Chávez con el AZ Alkaar.

El AEK de Atenas enfrenta al U Craiova en un duelo en el que los dos equipos quieren el triunfo para el bien de su causa. Pineda y su escuadra están peleando por el liderato de la competencia, por lo que la victoria más la combinación de resultados los podría poner primeros; mientras que el equipo rumano está al acecho de uno de los últimos boletos para avanzar de ronda y una derrota podría dejarlos fuera.

Por su parte, Mateo Chávez enfrenta al Jagiellonia Bialystok con la obligación de sumar tres puntos. El AZ Alkmaar marcha en la posición número 13 con nueve unidades y su rival es decimoctavo con ocho. La brecha entre el último clasificado con estos equipos es de dos y un punto respectivamente, por lo que también se espera un duelo muy peleado.

18 matches simultaneously 📺

16 knockout places up for grabs 🍿



Tonight's action will be blockbuster 🎬#UECL pic.twitter.com/jI2rXpxhpX — UEFA Conference League (@Conf_League) December 18, 2025

¿A qué y dónde ver EN VIVO el AEK Atenas vs U Craiova?

Horario: 14:00 horas del centro de México

Canal: ESPN2 y Disney+

¿A qué y dónde ver EN VIVO el AZ Alkmaar vs Jagiellonia Bialystok?