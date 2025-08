Turco Mohamed critica a la Leagues Cup; "Estamos defendiendo nuestro lugar"

Este viernes el Toluca venció (2-1) al Montreal Impact gracias a los goles de Jesús Angulo y Paulinho, quien anotó uno de los mejores goles de la historia de la Leagues Cup con una chilena impresionante. Sin embargo, Antonio 'Turco' Mohamed, alzó la voz contra el torneo y el estado del campo de juego en el Red Bull Arena.

De acuerdo con el entrenador campeón con los Diablos, los organizadores del torneo no cuidan el espectáculo del mismo al permitir que se lleven a cabo varios partidos en un mismo estadio con poco tiempo de separacion entre uno y otro.

"En un torneo como este, con jugadores de jerarquía como hay, no podemos presentar un campo de juego en esta condición. Hay tres partidos menos de 24 horas, nosotros fuimos el tercer partido y realmente no es bueno para la salud, para el espectáculo y para los jugadores. Si uno se pone a ver por la televisión el partido, los que estaban en la cancha en el segundo tiempo, era todo pelotazo para arriba, porque no se podía tocar mucho el balón, porque el campo está todo pisoteado. Entonces creo que eso es un punto a revisar para que el espectáculo sea mucho mejor, pero siempre hay cosas para mejorar", declaró Mohamed en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado si tenía temor por ser multado al hablar de esta forma del torneo, el Turco fue contundente.

"No (tengo temor), pero no es una crítica al torneo, es una realidad de lo que pasó, ¿no? Jugaron, se jugaron tres partidos en menos de 24 horas en el mismo campo y nosotros fuimos el equipo, jugó tercero, el tercer partido. Hubo un preliminar antes que nosotros, y el campo está en pésimas condiciones. Entonces, nosotros, no es una crítica, sino que estamos defendiendo nuestro lugar, que nosotros queremos jugar con una cancha en buen estado como jugados. Entonces, no es una crítica, sino que es una realidad de lo que pasó", agregó.

