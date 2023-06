¡Triste noticia! Exjugador del Chelsea sufre problemas de alcoholismo y vive en situación de calle

La vida del exjugador del Chelsea, Jacob Mellis, tomó un giro muy triste. Y es que, en entrevista con el periódico británico Daily Mail, el antiguo centrocampista reveló que vive en situación de calle.

Esto, a raíz de su serio problema con el alcoholismo. En palabras del Daily Mail, "no tiene hogar, automóvil, ni ingresos", por lo que —en los últimos dieciocho meses— ha dependido directamente de su familia y amigos, quienes le prestan dinero para rentar habitaciones en hoteles o lo dejan quedarse en el sofá de sus casas.

"Tengo familia, pero no quiero depender de ellos. Quiero tratar de resolver las cosas a mi manera. Ha sido difícil. Trato de no pensar demasiado en lo que estoy pasando. Sólo trato de seguir adelante", confesó Jacob Mellis.

Pese a que sus seres queridos le han apoyado, aceptó que no tener un domicilio fijo le perjudica en la búsqueda de conseguir un empleo.

"A lo largo de mi carrera, fue algo que siempre me metió en problemas. Cuando bebes, nunca tienes realmente el control de tus acciones", sentenció el exjugador.

¿Cómo afectó su carrera futbolística?





Durante su conversación con el Daily Mail, Jacob Mellis confesó que llegaba a los entrenamientos del Chelsea bajo los efectos del alcohol.

"El alcohol afectó mi entrenamiento y los entrenadores no estaban contentos. Recuerdo que una vez llegué a un entrenamiento completamente borracho cuando tenía 19 años. Steve Holland (asistente del Chelsea) me envió a casa. Hubo varias ocasiones en las que me vi afectado por eso", explicó Mellis.

El exjugador aceptó que, a la fecha, bebe cada vez que puede.

"Solo trato de olvidar el estrés", finalizó.