Toluca, preparado para su “gran rival” en la Liguilla

Toluca.— Luego de reconocer que Tigres es un rival de mucha calidad, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, aseguró que su equipo tiene los argumentos para pelear de tú a tú, en las dos batallas por los cuartos de final del Clausura 2023.

“La verdad estoy tranquilo, mi equipo está preparado; estamos para pelearle al tú por tú a cualquiera y hoy es Tigres. Estamos convencidos de que cuando quieres lograr tus objetivos, tienes que hacerlo de la mejor manera, no importa quién esté enfrente”, señaló el técnico mexicano.

Ambriz añadió que la Liguilla es un torneo nuevo, en el que cualquiera tiene la posibilidad de ser campeón, y el Toluca quiere hacer válidas sus posibilidades, pero ahora deben superar el primer obstáculo. “Enfrente tengo a uno de los mejores rivales de México y no lo digo yo, lo dicen sus números, su nómina, sus jugadores, su entrenador. Eso lo tengo bien metido en la cabeza, que me voy a enfrentar a un gran rival. Es cierto que no atravesaba por un gran momento, pero reitero, estando entre los ocho, eso significa que va a pelear muchísimo, tiene mucho oficio. Sus jugadores conocen de antemano cómo se juega este tipo de partidos”, dijo.

Ambriz ha hablado con el plantel sobre la importancia de estas finales, “primero tuve una plática con ellos el martes por la noche en lo que era la parte mental, puse algunos videos. Estoy tranquilo; el equipo entendió que lo que más me interesa es que estemos unidos, que volvamos a ser esa familia que hemos logrado y eso nos llevó el torneo pasado a la final”.