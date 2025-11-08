Tigres vs San Luis EN VIVO -Jornada 17 - Apertura 2025 - Liga MX

La cartelera sabatina de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX tiene el duelo de Tigres frente al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, donde cada equipo llega con tareas distintas.

El cuadro felino está en búsqueda de terminar dentro de los primeros tres de la clasificación para poder jugar de local en la Liguilla, aunque deberá de esperar a su rival que saldría del Play In.

Por su parte, los potosinos ya están fuera de la contienda por un puesto para la siguiente fase del torneo, luego de haber sumado 16 unidades a lo largo de estas fechas.

MINUTO A MINUTO TIGRES VS SAN LUIS