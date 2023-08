Tiago Volpi está cerca de ser mexicano; ¿quiere ir a la selección?

Tiago Volpi, portero del Deportivo Toluca, dio a conocer que está cerca de naturalizarse mexicano, pero ve complicado que pueda ser llamado a defender los colores de la Selección Nacional.

El brasileño tiene una hija mexicana y se siente arraigado al país. “El proceso va bien, caminando”, dijo el cancerbero.

Agregó al respecto: “Llevo 5 años en el país, tengo una hija mexicana. Todos saben del cariño y del sentimiento que tengo por México, por supuesto que el tema de naturalización va caminando, porque al final he hecho una gran parte de mi carrera aquí, de mi vida, me siento feliz en el país”.

Pero más allá de recibir tarde o temprano el pasaporte, “me siento mexicano, por todo lo que ha pasado mi vida aquí y yo espero que en los próximos meses se pueda dar y tornarme como uno más de ustedes”.

En meses pasados, cuando tocó el tema y se le preguntó sobre si pretende ser llamado a la Selección Mexicana, dijo: “Lo veo lejano, es complicado. Aquí que hay porteros de buena calidad que pueden ejercer la función. A mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la Selección si no hay interés de las personas, se me hace feo estar como generando este tipo de opciones”.