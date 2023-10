Taylor Swift llega a Arrowhead para apoyar a Travis Kelce en el Broncos vs Chiefs de la NFL

Taylor Swift y Travis Kelce han causado furor en las últimas semanas en las redes sociales.

La exitosa cantante de temas como Fearless o Shake It Off ha sido recurrente en los partidos de la NFL que han disputado los Kansas City Chiefs en la actual temporada y para hoy ante los Denver Broncos no ha sido la excepción.

La NFL se encargó de compartir un video en el que se ve la llegada de Swift a Arrowhead Stadium para apoyar a Travis Kelce y al equipo de Kansas en el juego del jueves por la noche de la Semana 6.

"Un TNF de lujo ¡Segundo juego en prime time para Taylor Swift!", se lee en la cuenta de Twitter de la NFL México.

Cabe recordar que Taylor Swift estuvo hace algunas semanas en el Foro Sol en la Ciudad de México, conciertos parte de la gira nombrada The Eras Tour.