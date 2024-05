Tano Ortiz y Rayados, por el pase a la final de Concachampions

Fernando Ortiz lo reconoce, las semifinales no son para nada lo suyo, le han jugado en contra —algo que no olvidan los americanistas—, pero eso más que traerle recuerdos malos lo toma como impulso para que esta vez, contra Columbus Crew, pueda dirigir finalmente partidos por un campeonato.

El Monterrey se juega esta noche el boleto a la serie por el título de la Champions Cup de Concacaf, con el resultado en su contra [1-2] pero con la ventaja de cerrar en casa. “Todavía no he logrado llegar a una final, estoy a un paso de poder lograrlo. Me encantaría poder estar en mi primera final y poder coronarla, ese es otro objetivo que nosotros tenemos trazado desde el principio de temporada”, dijo el Tano.

El argentino entiende que es momento de hacer un análisis del porqué no ha podido superar la instancia de semifinales, para entonces revertirlo y que así los Rayados vayan a dormir con el boleto a la final en el bolsillo. “Uno hace el análisis de qué pude haber hecho o qué deje de hacer para poder conseguirla [la final]; estamos en casa, los jugadores saben la realidad de cómo está la serie abierta y van a salir desde el minuto cero a querer revertir la situación”, destacó el técnico.

Respecto al rival, Fernando Ortiz sabe que no vendrá a echarse atrás y reconoció el talento en su plantilla: “Tienen unos jugadores que van a buscar el resultado, no creo que vengan a tirarse atrás, como se dice para aguantar el marcador”.

Rayados de Monterrey busca la final internacional, por ahora no se ocupa más que de eso, con todo y que también tendrá clásico regio en la Liguilla.

Para el Monterrey, esta noche es todo o nada, con su gente en la tribuna en una nueva chance de acercarse al título. Difícil, pero no imposible para el Tano.