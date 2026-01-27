Más Información

El Mérida Open se alista para recibir a un gran cartel en su cuarta edición de su torneo WTA 500

El Mérida Open se alista para recibir a un gran cartel en su cuarta edición de su torneo WTA 500

Super Bowl LX: ¿Qué jugadores de los Patriots y de los Seahawks ya fueron campeones?

Super Bowl LX: ¿Qué jugadores de los Patriots y de los Seahawks ya fueron campeones?

Liga MX: ¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta en la Fecha 4?

Liga MX: ¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta en la Fecha 4?

México Rojo y Verde definen rosters para buscar la décima corona tricolor en Serie del Caribe

México Rojo y Verde definen rosters para buscar la décima corona tricolor en Serie del Caribe

Pato O'Ward lamenta que México no esté en el calendario de la IndyCar en 2026

Pato O'Ward lamenta que México no esté en el calendario de la IndyCar en 2026

El próximo 8 de febrero los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle van a definir al nuevo campeón de la NFL cuando se enfrenten en el en Santa Clara, California.

En ese partido los reflectores irán sobre los mariscales de campo Drake Maye y Sam Darnold, que sueñan con ganar su primer anillo de campeón en la NFL; sin embargo, hay jugadores de ambos equipos que ya saben lo que es levantar el trofeo Vince Lombardi, aunque lo hicieron con otros equipos.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores de ambos equipos que ya fueron campeones del Super Bowl.

Lee también

JUGADORES DE SEAHAWKS QUE YA GANARON EL SUPER BOWL

  • Cooper Kupp: el receptor abierto de los Seahawks no sólo fue campeón del Super Bowl, fue MVP del partido por el campeonato que ganó como jugador de los Rams de Los Ángeles frente a los Bengals de Cincinnati.
  • Cam Akers: el corredor también tiene su pasado en ese equipo ganador de Los Ángeles.
  • Ernest Jones: el linebacker es parte de la misma camada de exjugadores de los Rams que se consagró ante los Bengals.
Cam Akers en su paso por los Rams / Foto: Especiales
Cam Akers en su paso por los Rams / Foto: Especiales

JUGADORES DE PATRIOTS QUE YA GANARON EL SUPER BOWL

  • Milton Williams: el tackle defensivo viene de ser campeón con los Eagles de Filadelfia
  • Darius Harris: el linebacker fue bicampeón con los Chiefs de Kansas City
  • Mack Hollins: el receptor de los Pats también fue campeón con los Eagles, pero en la temporada 2017 que justamente fue contra Nueva Inglaterra
  • Carlton Davis: el esquinero ganó el Super Bowl LV con los Buccaneers de Tampa Bay dirigidos por la leyenda de los Pats, Tom Brady
Carlton Davis festeja su campeonato con los Buccaneers / Foto: Especiales
Carlton Davis festeja su campeonato con los Buccaneers / Foto: Especiales

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS