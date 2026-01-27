Super Bowl LX: ¿Qué jugadores de los Patriots y de los Seahawks ya fueron campeones?

El próximo 8 de febrero los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle van a definir al nuevo campeón de la NFL cuando se enfrenten en el Super Bowl LX en Santa Clara, California.

En ese partido los reflectores irán sobre los mariscales de campo Drake Maye y Sam Darnold, que sueñan con ganar su primer anillo de campeón en la NFL; sin embargo, hay jugadores de ambos equipos que ya saben lo que es levantar el trofeo Vince Lombardi, aunque lo hicieron con otros equipos.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores de ambos equipos que ya fueron campeones del Super Bowl.

JUGADORES DE SEAHAWKS QUE YA GANARON EL SUPER BOWL

Cooper Kupp : el receptor abierto de los Seahawks no sólo fue campeón del Super Bowl, fue MVP del partido por el campeonato que ganó como jugador de los Rams de Los Ángeles frente a los Bengals de Cincinnati.

: el receptor abierto de los Seahawks no sólo fue campeón del Super Bowl, fue del partido por el campeonato que ganó como jugador de los frente a los Bengals de Cincinnati. Cam Akers : el corredor también tiene su pasado en ese equipo ganador de Los Ángeles.

: el corredor también tiene su pasado en ese equipo ganador de Los Ángeles. Ernest Jones: el linebacker es parte de la misma camada de exjugadores de los Rams que se consagró ante los Bengals.

Cam Akers en su paso por los Rams / Foto: Especiales

JUGADORES DE PATRIOTS QUE YA GANARON EL SUPER BOWL

Milton Williams : el tackle defensivo viene de ser campeón con los Eagles de Filadelfia

: el tackle defensivo viene de ser campeón con los Darius Harris : el linebacker fue bicampeón con los Chiefs de Kansas City

: el linebacker fue bicampeón con los Mack Hollins : el receptor de los Pats también fue campeón con los Eagles, pero en la temporada 2017 que justamente fue contra Nueva Inglaterra

: el receptor de los Pats también fue campeón con los Eagles, pero en la temporada 2017 que justamente fue contra Nueva Inglaterra Carlton Davis: el esquinero ganó el Super Bowl LV con los Buccaneers de Tampa Bay dirigidos por la leyenda de los Pats, Tom Brady

Carlton Davis festeja su campeonato con los Buccaneers / Foto: Especiales

