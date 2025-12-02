Sueño cumplido: Invitaron al niño que subió un cerro para narrar la Copa Libertadores a comentar un partido de primera división

La Copa Libertadores 2025 tuvo a dos de los mejores equipos brasileños de la última década definiendo al campeón en Lima, Perú. Flamengo y Palmeiras, se enfrentaron en el Estadio Monumental la capital peruana y aunque los rojinegros alzaron su cuarto trofeo en su historia, los reflectores se los llevó un niño peruano con sueños por cumplir.

Pol Deportes, un joven guiado por el amor al futbol y los medios de comunicación, subió un cerro de San Cristóbal para ver el partido y narrarlo.

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, fue la figura de la Libertadores por su narración en la final, y su historia conmovió a todo el mundo. Viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima y aunque no pudo entrar al partido, ofreció una visión única de la final más importante del continente: desde arriba de un cerro.

Su historia dio vuelta al mundo y este martes, fue invitado por el canal oficial del futbol peruano a narrar el inicio del segundo tiempo del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, dos de los equipos más populares de Perú, en la semifinal de su liga.

Pol Deportes pasó de ver un teléfono apoyado en un tripie y sostener un micrófono improvisado, a plantarse en el campo de juego del estadio más importante de su país para mirar atentamente a las cámaras profesionales de televisión y compartir su talento con el mundo entero.