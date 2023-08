Stefanos Tsitsipas sin miedo ante Nicolas Jarry en el Abierto de Los Cabos

Stefanos Tsitsipas no sufrió en su debut en el Abierto de Los Cabos, para este jueves en los cuartos de final se enfrentará a Nico Jarry a quien no le teme, pero debe estar alerta.

"Quizás no es uno de los mejores rankeados entre nosotros, en términos de este torneo, y a los que estoy más acostumbrado a enfrentar, pero reconozco que tiene un gran arsenal", comentó el griego.

Lee también: Santiago González a sacar la casta por México en el Abierto de Los Cabos

Jarry ya venció a Rodrigo Pacheco y Gijs Brouwer, pero afirmó que todavía le falta adaptación.

"No me sentí muy bien, pero luché de la mejor manera, me está costando adaptarme pero traté de permanecer lo más sereno posible y las cosas se me dieron", expresó Nico.

El hecho de que Jarry tenga más ritmo en el Mifel Tennis Open by Telcel OPPO sí es un punto que destaca Tsitsipas de su rival.

Lee también: Jesús Martínez tunde a la Leagues Cup: "No es el negocio que dicen; me conviene más la Libertadores"

“Es uno de los jugadores más duros para enfrentar en cuartos de final de cualquier torneo", dijo el actual 5 del mundo que ya ha participado en Roland Garros y Wimbledon, torneos donde OPPO está presente.

Mientras que Jarry ya sabe que debe "sacar más la garra, tengo que seguir por este camino".

Nico ya venció en dos de las tres veces que se ha enfrentado a Stefanos, por lo que el griego ya sabe cómo desarrollarse en el complejo del Abierto de Los Cabos.

"Mi juego defensivo va a ser importante y hay muchas cosas que se necesitan hacer bien para cumplir con esa victoria”, concluyó Tsitsipas.

Lee también: Christian Martinoli le confesó a Yordi Rosado que Luis García no es su amigo y que antes 'le cagaba"