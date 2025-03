Star Jr se presentará sin máscara en la Arena México; se volverá a topar con Zandokan Jr a una semana de su despojo

Star Jr volverá al ring sagrado de la Arena México apenas una semana después de haber tenido que descubrir su incógnita tras caer en el evento estelar de Homenaje a Dos Leyendas a manos de Zandokan Jr.

Los protagonistas del magno evento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverán a enfrentarse en el cuadrilátero del coloso de la colonia Doctores. El recién desenmascarado hará equipo con Máscarada Dorada y Neón para hacer frente a la tercia integrada por Difunto, Barboza y Zandokan Jr en un combate de relevos australianos a dos de tres caídas.

“Esto ha sido un cambio drástico, ya que era algo que no esperaba”, dijo Star Jr en el programa CMLL Informa previo a la función de este viernes. “La gente me veía, pero no sabía quien era yo en realidad. Ahora toda la gente se dará cuenta de lo que soy cada que subo al cuadrilátero”, añadió.

🤩 ¡Es hoy, es hoy!

📍Arena México

🗓️ Viernes 28 de Marzo '25

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/XIwHyiGZgq



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para la membresía “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/wNWdydh9PB #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/lM3Ziq32qb — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 28, 2025

En el mismo programa, Zandokan Jr revivió — entre risas — el momento en el que despojó de la máscara a su oponente. “Aquí estoy como gran ganador en Homenaje a Dos Leyendas”, mencionó el luchador tras la reproducción del video. “El Rey del Mundo llegó a consolidarse y de qué manera (lo hizo), ganando su primera máscara, la primera de muchas que voy a tener aquí en la Arena México”, agregó.

Como ya es costumbre, la México Catedral recibirá a miles de aficionados y amantes del deporte de las llaves y contrallaves. Los viernes espectaculares se han convertido, en el tiempo reciente, en una de las atracciones más populares que tiene la Ciudad de México los fines de semana.

El Campeonato Nacional de Peso Completo será expuesto esta noche

El tapatío Star Black pondrá en juego su cinturón nacional de peso completo en la Arena México ante el coahuilense Akuma en un mano a mano de pronóstico reservado.

Esta será la tercera ocasión que ambos luchadores se vean las caras por el Campeonato Nacional Peso Completo, siempre con resultado positivo para el jalisciense. De las siete defensas exitosas por parte de Star Black, dos han sido ante Akuma que quiere coronarse a toda costa.

