Stafford, la pieza clave de los Rams

Este fin de semana, se van a definir los boletos al Super Bowl LX, con las finales de conferencia en la NFL, donde destaca Matthew Stafford, quarterback de los Rams de Los Ángeles, de quien —en una era donde se premia la agilidad y velocidad de los pasadores— su mayor valor es el brazo potente y la privilegiada visión para encontrar huecos donde nadie más los distingue.

A pesar de ser el quarterback más veterano en las finales de conferencia, Stafford (37 años) vive una de las mejores temporadas en su carrera. Este año —por primera vez— fue nombrado All-Pro, un reconocimiento al mejor jugador de cada posición. Superó por 13 votos a Drake Maye, pasador de 23 años de los Patriots de Nueva Inglaterra, con quien comparte la lucha por el premio al Jugador Más Valioso, aunque la balanza se inclina en favor del veterano.

En temporada regular, Stafford tuvo cuatro mil 707 yardas y 46 pases de anotación; Maye, lanzó cuatro mil 394 yardas y 31 envíos a las diagonales. En esta postemporada, aunque las estadísticas no entran en consideración para el MVP, el quarterback de los Rams lleva 526 yardas y tres pases de anotación, por las 447, cuatro envíos de touchdown y dos intercepciones del nuevo ídolo de los Pats.

El egresado de la Universidad de Georgia y primera selección global en el Draft 2009, tiene la experiencia que no presumen Maye, Sam Darnold (Seahawks de Seattle) y el suplente de los Broncos de Denver, Jarrett Stidham, ya que cuenta con récord de siete victorias y dos derrotas en Playoffs, al frente de los Rams. Además, es el único que ya ganó el trofeo Vince Lombardi, tras conquistar el Super Bowl LVI, contra los Bengals de Cincinnati.

Esa vez superó a Joe Burrow, otra joven estrella de la NFL. En ese Súper Domingo, Stafford lanzó 283 yardas y tres pases de anotación.

Para llegar a su segundo Super Bowl, Matthew deberá superar a los Seahawks en Seattle y, aunque la historia muestra que tiene récord de seis victorias y una derrota, su único tropiezo fue justamente en la Semana 16 de esta temporada, en una definición en tiempo extra.

El camino a la gloria no es sencillo; las apretadas victorias sobre Panthers y Bears han sido prueba de eso, pero —una vez más— Los Ángeles confía en Matthew Stafford para cumplir el sueño de volver a ser campeón.