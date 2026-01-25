Sergio Ramos está cerca de concretar la compra del Sevilla

El español Sergio Ramos, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el Rayados de Monterrey mexicano, ha llegado a un pre-acuerdo con los principales accionistas del Sevilla, con los que negociará la compra del club de la primera división del fútbol hispano en el que se formó y en cuyo primer equipo militó en dos etapas.

La oferta de unos 400 millones de euros que Sergio Ramos comunicó de manera informal a algunos accionistas hace dos semanas ha convencido a las familias propietarias, con las que se abrirá un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas, según ha adelantado Radio Sevilla y ha podido confirmar EFE.

El defensor andaluz se ha asociado para esta operación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente el técnico extremeño Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla.

¿Cuándo fue el último partido de Sergio Ramos?

Cuando el español llegó a los Rayados de Monterrey, la afición se ilusionó y se esperaba que bajo el liderazgo de Sergio Ramos llegara el tan ansiado título, pero se quedaron con las ganas de ver eso pasar.

La salida de Ramos del cuadro regiomontano tomó por sorpresa a la propia directiva del club. El español anunció su adiós de la institución, luego de haber quedado eliminado frente al Toluca en las semifinales del Apertura 2025, que también fu su último juego en tierras mexicanas.