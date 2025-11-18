Más Información

Sergio Canales revela conversaciones para dejar la Liga MX y volver a España

Sergio Canales revela conversaciones para dejar la Liga MX y volver a España

Copa del Mundo 2026: Irak, la nueva selección que jugarán el repechaje en México

Copa del Mundo 2026: Irak, la nueva selección que jugarán el repechaje en México

Enrique ‘Perro’ Bermúdez explica su regreso a Televisa: "Fue por amor a la camiseta"

Enrique ‘Perro’ Bermúdez explica su regreso a Televisa: "Fue por amor a la camiseta"

Copa del Mundo de 2026: Las grandes estrellas que se perderán el Mundial

Copa del Mundo de 2026: Las grandes estrellas que se perderán el Mundial

Lourdes Ponce hace historia y gana el primer oro para México en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Lourdes Ponce hace historia y gana el primer oro para México en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Desde su llegada al futbol mexicano, Sergio Canales generó grandes expectativas, mismas que ha logrado ir superando con el paso de los partidos con Rayados de Monterrey, convirtiéndose en uno de los referentes del club.

El exjugador del Real Betis ha estado cerca de levantar el trofeo de la Liga MX, pero no ha podido alcanzar el objetivo. Con eso en su contra y ante los rumores de una posible salida de México, el español habló sobre su futuro.

Lee también

Canales, quien se encuentra esperando el comienzo de la Liguilla, compartió en una reciente entrevista que mantiene comunicación con un par de equipos en España, contemplando la posibilidad de aceptar una oferta.

“Hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. El Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir”, mencionó en entrevista con El Larguero de la Cadena SER.

Lee también

Sergio agregó que, para volver a Europa, tiene claro uno de los objetivos: estar de la mejor manera físicamente para poder competir al mejor nivel y ayudar al club que se interese por sus servicios.

“No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente”, finalizó.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS