Ser Ball Kid del Abierto de Los Cabos es como tener "clases gratis" con los mejores tenistas del mundo

Los Cabos.— Rafael Nadal y Roger Federer la inspiraron para practicar tenis, hoy, ayuda a los mejores tenistas del mundo que participan en el Abierto de Los Cabos, una experiencia que nunca olvidará. “Me deja motivación al jugar tenis, cada vez que vengo aquí, regreso y entreno con más ganas, porque recuerdo cómo juegan ellos”, comenta Ana Hancy Heredia Zaragoza, ball kid del certamen.

La originaria de Cabo San Lucas es atajadora por segunda ocasión del torneo ATP 250 y afirma que auxiliar a Alexander Zverev, Casper Ruud y Alex de Miñaur es como recibir lecciones tenísticas, mismas que aplica en la cancha. “En un entrenamiento dices ‘voy a sacar como saca Ruud o Zverev’, ya tienes la imagen de cómo lo hace se siente padre”, agregó la joven.

Ana Hancy se siente afortunada de ser una de los 40 ball kids seleccionados. “Juego tenis, es mi deporte favorito, me encanta conocer a los tenistas y verlos a un metro de distancia”, indicó la preparatoriana. Mas para la joven esta disciplina es “sólo un pasatiempo” no le gustaría ser tenista profesional o juez de línea. “[Ser ball kid] es algo que disfruto, me marca demasiado como persona, es una gran motivación y me inspira bastante; en sus entrenamientos entiendo lo importante que es prepararte y las ganas al hacerlo para ganar”, puntualizó.

Otra de las lecciones que se lleva la sudcaliforniana de 15 años tras la semana del Abierto de Los Cabos es la enseñanza del trabajo en equipo, ya que el reto es adaptarse y conocer al resto de sus 39 compañeros para cumplir con su labor de la mejor manera.