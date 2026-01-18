Santos vs FC Juárez EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 3 | Clausura 2026

Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Santos Laguna vs FC Juárez, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio TSM Corona en punto de las 17:00 horas.

Santos vs FC Juárez, HOY domingo 18 de enero

Universal Deportes 05:29 PM MIN 25:20 ¡GOOOOOL! Santos 1-0 Juárez

Santos abre el marcador en casa. Remate de Ezequiel Bullaude dentro del área con la derecha luego de un pase filtrado de Ramiro Sordo.





Universal Deportes 05:24 PM MIN 20:00 El juego se mantiene parejo. Homer Martínez, de Juárez, remata con la derecha desde fuera del área, pero no hace daño. Esto luego del remate de cabeza de Efraín Orona, de Santos, dentro del área.





Universal Deportes 05:18 PM MIN 15:00 El partido se mantiene Santos 0-0 Juárez, a pesar de la insistencia del cuadro fronterizo en el marco de Santos, luego de los remates de Denzell García, Óscar Estupiñán y Madson De Souza Silva.



Universal Deportes 05:13 PM MIN 7:00 Remate fallado por Denzell García, de Juárez, desde fuera del área y con pierna derecha, pero que se va por encima del marco de Santos.





Universal Deportes 05:12 PM MIN 4:00 Homer Martínez, de Juárez, es pintado de amarillo, recibe tarjeta amarilla.





Universal Deportes 05:11 PM MIN. 2:00 Ramiro Sordo, de Santos, remata con la derecha dentro de área, pero su disparo es rechazado.







Universal Deportes 05:05 PM MIN. 00:00 ¡Arranca el partido! Santos 0-0 Juárez