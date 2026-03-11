Santos Laguna lleva a cabo remodelaciones en el estadio TSM

Después de conseguir su primera victoria en el torneo Clausura 2026 y romper una racha de dos años sin ganar en condición de visitante, las buenas noticias no paran para los aficionados del Club Santos Laguna.

Este miércoles, trascendió que la institución está llevando a cabo una serie de remodelaciones en la infraestructura de Territorio Santos Modelo y del estadio Corona, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la modernización de sus espacios.

Dentro de las acciones que la directiva lagunera emprendió para mejorar la experiencia de sus aficionados destaca la renovación de pantallas en el estadio, la implementación de un nuevo sistema de iluminación LED, la instalación de Carports y paneles solares y la renovación de vallas publicitarias, que evolucionarán hacia un sistema más moderno y dinámico.

Así, Santos Laguna busca consolidar su estadio como uno de los más modernos e innovadores del futbol mexicano.