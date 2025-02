Santiago Ormeño se despide de México con emotivo mensaje; "Me voy a otro continente"

La carrera de los futbolistas no es fácil, al cambiar constantemente de equipo y con ello de país e incluso de continente.

Un escenario que se encuentra viviendo Santiago Ormeño, exjugador del Club Puebla, quien luego de una importante etapa en el balompié mexicano se despidió de la Liga MX.

Mediante un vídeo en sus redes sociales, el también ex jugador de Chivas compartió su tristeza por dejar México, agradeciendo especialmente al equipo poblano.

Institución en la que vivió una segunda etapa complicada, con pocos minutos pero en la que los fanáticos siempre estuvieron a su lado.

"Querida Franja, querido Puebla, querido hogar no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes por el apoyo incondicional. Hoy me toca despedirme, pero prometo que volveré sea de la manera que sea. El Puebla me llena el alma, en este momento me toca ir a otro continente para continuar mi carrera, pero siempre con el corazón poblano", mencionó.

Santiago Ormeño ya debutó en China

Pocas horas después del mensaje, Santiago Ormeño arrancó una nueva aventura en la Superliga de China, país en el que ya defiende los colores del Qingdao Hainiu este domingo.

Ormeño, quien en algún momento sonó para llegar a la Selección Mexicana, saltó a la cancha como titular con su nuevo club en Asia, para empatar (2-2) ante Qingdao West Coast.

Durante su participación, se vio buscando el arco rival, pero no pudo tener una opción clara de gol y salió de cambio en la segunda parte.