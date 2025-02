El delantero mexicano, Santiago Giménez, vivió una tarde nostálgica. Si bien cayó con el AC Milan en el primer capítulo de los Play-Offs de la Champions League, lo cierto es que también atestiguó la victoria (1-0) de Feyenoord, aquel que hasta hace unas semanas era su hogar.

Gracias a un tanto del brasileño Igor Paixão, el resultado del juego se decidió desde el minuto tres. Por lo que, si el conjunto rossonero desea continuar con vida en el torneo, deberá cambiar su panorama durante el partido de vuelta que se celebrará en el Estadio de San Siro.

A lo largo del partido, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Mayoritariamente, de aficionados del balompié que aprovecharon la oportunidad para ver si el "Bebote" anotaba en el reencuentro con su "ex" o no.

Estos son los memes que dejó el partido.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el reencuentro de Santiago Giménez con el Feyenoord

Ya va llegando Twitter Apuestas a meterle al gol de Santi Giménez apelando a la Ley del Ex.pic.twitter.com/MBr2qOfBo8 — Espitia (@JessEspitia27) February 12, 2025

Santiago Giménez con sus excompañeros del Feyenoord.pic.twitter.com/oxECGFtbt0 — Félix Rios (@FelixRiosSSF) February 12, 2025

Santiago Giménez hoy en el partido vs Feyenoord: pic.twitter.com/wbeBxrJ852 — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) February 12, 2025

La vida desde que todo México se volvió a unir 90 minutos cada semana por ver a Santiago Giménez en la élite del fútbol: pic.twitter.com/tIP2nU1gou — braulo (@SushiTrashhhh7) February 12, 2025

Santi Giménez festejando el gol del Feyenoord // Pero acordándose que ya es del Milan: pic.twitter.com/K6ywRGib4r — Fabián (@Fabianarvaztr2) February 12, 2025

Santi Giménez bajando a celebrar al medio tiempo el gol con los del Feyenoordpic.twitter.com/ZSQYNJKCyX — Rhevolver (@Rhevolver) February 12, 2025