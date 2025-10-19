Santiago Giménez provoca penalti en victoria del AC Milan sobre la Fiorentina

El luso Rafael Leao dejó este domingo con su doblete prácticamente sentenciado a su maestro, al italiano Stefano Pioli, entrenador de un Fiorentina que no ha ganado en Serie A en lo que va de temporada y que claudicó ante el Milan (2-1), su exequipo, de nuevo líder de la Serie A en solitario más tres años después de la última vez.

"Si hay un dios del fútbol... que esté pendiente de reojo", dijo Pioli el sábado en rueda de prensa. Un grito de auxilio de un hombre que regresó a la que fue su casa recibido con honores, con un San Siro agradecido por haber sido el artífice del último 'Scudetto' de los 'rossoneri' en 2022. Fue su partido número 500 en Serie A y la noche previa a su 60 cumpleaños.

Su continuidad pende de un hilo. No ha ganado en lo que va de temporada en Serie A. Y, esta vez, la derrota, esa que puede haber acabado con su etapa en Florencia, fue más dolorosa. Porque más allá de haberla encajado en su casa, lo hizo con un verdugo especial, un jugador del que sacó su mejor versión.

No marcaba Rafael Leao en San Siro desde el 25 de mayo de 2024, desde el último día que Stefano Pioli se sentó en el banquillo local del Giuseppe Meazza. Pues hizo dos para remontar y salvar la papeleta ante la 'Fiore'. Para resurgir por fin ante el hombre que le hizo explotar en Italia, que le colocó como el mejor jugador de la temporada en 2022, año del 'Scudetto' milanista.

Su doblete mitigó la larga lista de bajas del Milan, sin Rabiot, sin Pulisic, sin Nkunku, sin Jashari, sin Estupiñán... Apareció cuando más lo necesitó el Milan. Y justo después de que Gosens diera alas a la 'Fiore' con su gol en el minuto 55.

Dos zarpazos le bastaron para darle la vuelta al partido. Uno, marca de la casa, con regate, explosividad en espacio corto y disparo desde fuera del área. Empate en el 63. Y el segundo, desde los once metros, provocado por Santi Giménez. En el minuto 86. No le tembló el pulso en su primer penalti con la camiseta del Milan. Engañó a De Gea. Salvó al Milan. Lo lanzó al liderato de nuevo desde 2022. Y condenó a Pioli.

El combinado 'rossonero' volvió a lo más alto de la tabla en solitario tras más de tres años. Deja atrás una temporada para el olvido. Massimiliano Allegri ha devuelto a los 'rossoneri' la tranquilidad y estabilidad que tanto necesitaba. Es un equipo compacto. Con Modric como brújula incansable. Y que con Leao a este nivel puede ser candidato al título.

La 'Fiore', en cambio, con tres empates y cuatro derrotas, se hunde en puestos de descenso, en situación de máxima emergencia.