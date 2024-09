Rodolfo Pizarro consideró que ir a Grecia "fue la peor decisión que he tomado"

Rodolfo Pizarro encontró en el AEK de Atenas, en Grecia, la oportunidad para cumplir el sueño de jugar en el futbol de Europa.

El exjugador de Pachuca, Chivas y Rayados estuvo algún tiempo en el cuadro dirigido por el argentino Matías Almeyda, quien fue su entrenador en su paso por el Rebaño Sagrado.

Pero la aventura de Rodolfo en el viejo continente terminó pronto y hace unos días se confirmó su regreso a la Liga MX, con el Mazatlán FC.

Tras su llegada al cuadro de los Cañoneros, Pizarro rompió el silencio y calificó como "la peor decisión que he tomado" el haber ido al cuadro griego, donde también milita el mexicano Orbelín Pineda.

"Una buena experiencia el haber ido, poder jugar en Europa. Pero sobre si la decisión fue buena o mala, diría que fue la peor decisión que he tomado, porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta", expuso el ex del Inter Miami en entrevista con Azteca Deportes.

"Y si lo tuviera que volver a tomar (ir a Grecia con el AEK), no lo hubiera tomado, pero son cuestiones de la vida, te hacen aprender y valorar las cosas; ahora estoy muy contento acá (en el Mazatlán FC)", añadió.