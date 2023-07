Ricardo Salinas Pliego explota contra la Tricolor: ¿Y ahora a quién van a culpar por la actuación de la decepción nacional?

La derrota de la Selección Mexicana ante Qatar por 1-0 en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro, causó cientos de críticas en redes sociales para el equipo de Jaime Lozano.

La de mayor fuerza llegó por parte del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien mediante su cuenta de Twitter le dejó un mensaje a los fanático del Tricolor, quienes se quejan de su manejo en el futbol.

"¿Y ahora a quién van a culpar por la actuación de la decepción nacional, ya entendieron? Se cansaron de fallar", escribió en un mensaje en el que agrega que es de mala calidad y costosa.

Lee también Los mejores MEMES de la derrota de la Selección Mexicana ante Qatar

"Acuérdense… MALA y CARA, ahh pero muy Mexicana, como algunas “empresas” públicas que nos cuestan miles de millones y no sirven para nada, pero son muy soberanas jajajajaja".

La publicación de Ricardo Salinas Pliego de inmediato comentarios negativos de los aficionados, a lo que rápidamente el empresario recalcó que los jugadores se quejan de todo y no pueden meter un gol.

Lee también

"Ahorita sale la bola de pendejøs a culparme a mi y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle 1 gol a la selección de Qatar… pero cuando es hora de entrenar llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc. La portería mide 7.20 x 2.4 metros y no pueden meter una pelota, ahhhh pero la culpa es mía", finalizó