RFEF activa "protocolos internos" contra Luis Rubiales; dejará de percibir salario y se le ha retirado el coche y celular

Luis Rubiales, el dirigente español que quedó en el ojo de la tormenta por haber besado a Jenni Hermoso en la entrega de premios del Mundial femenino de futbol, quedó jaqueado ahora también desde lo económico. Los presidentes de las comunidades autónomas que conforman la Federación Española de Futbol (RFEF) activaron los “protocolos internos”, como consecuencia de la suspensión provisional de la FIFA que le recayó al dirigente. Y ya hay una derivación inmediata: el hasta ahora máximo dirigente del futbol ibérico dejará de percibir 925.761,81 euros brutos en sus cuentas, entre la suma de su salario como presidente de la Federación -675.761,87-, los 36.000 euros anuales de la ayuda a vivienda, más los 250.000 euros que mantenía por ser vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Además, se quedó sin coche oficial, sin celular y sin los dispositivos tecnológicos que posea tras recibir la suspensión de la FIFA el pasado sábado.

La Asamblea de la RFEF había aprobado en mayo de 2022 un nuevo sistema para la remuneración de Rubiales como presidente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. También se acordó reducir un viático (ayuda de vivienda) al presidente a 3.000 euros brutos al mes (1.650 netos) y el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, precisó que el nuevo sistema suponía una reducción de unos 50.000 euros anuales.

Ante la suspensión de Rubiales provisionalmente por la FIFA, la RFEF no estaba obligada a tomar ninguna decisión al respecto, según fuentes jurídicas, ya que no existe un criterio; se trata de una decisión de política de empresa, de la propia RFEF y, al mismo tiempo, el mantenimiento del sueldo no viola ninguna normativa. Dado que la suspensión provisional de la FIFA es una sanción deportiva, no del ámbito laboral, esta no tiene que afectar en el pago a Rubiales de la RFEF, que por ahora, no inició un expediente disciplinario. Pero, la situación tras la decisión de FIFA le impide cumplir el contrato, por lo que expertos jurídicos estiman que no puede cobrar al no poder ejecutar el mismo.

En 2017, el anterior presidente federativo, Ángel María Villar, dejó de percibir su sueldo en la RFEF cuando la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) lo suspendió durante un año, un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAS) le abriera expediente en julio de ese año por su imputación en la “operación Soule”, por presunto desvíos de fondos por parte del organismo.

Los presidentes que conforman la RFEF, reunidos por primera vez después de todo lo ocurrido tras la final del Mundial femenino, acordaron por unanimidad pedir la dimisión de Luis Rubiales y, de no concretarse la renuncia, se abriría la puerta a una moción de censura, algo que el propio Rubiales trató de hacer para relevar a Villar y que no fue necesario por la destitución de este por parte del TAS.

Luis Rubiales besó en la boca a Jennifer Hermoso - Foto: Especial

