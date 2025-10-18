Tigres enciende "El Volcán" con goleada a Necaxa; Juan Brunetta brilla con un hat-trick

Juan Brunetta se despachó con un hat trick en la primera mitad para liderar la remontada de Tigres, que se impusieron el viernes 5-3 sobre Necaxa y se acercaron a la clasificación directa a la Liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

Brunetta hizo gala de su poderoso golpeo de balón con remates que terminaron en las redes a los 24, 36 y 45+5 minutos. Ángel Correa, a los 63, y Diego Lainez a los 88, completaron la goleada.

Diber Cambindo puso a Necaxa en el marcador con un par de dianas a los 18 y 45+1. Ricardo Monreal volvió a acercar a los visitantes a los 72.

La victoria coloca a Tigres en la tercera posición provisional con 26 unidades, 13 por encima de la zona que marca el límite del repechaje y seis más que el último de los equipos con pase directo a la Liguilla.

Necaxa sigue en caída libre. Sufrió su cuarto revés consecutivo para quedarse en la 17ma posición con nueve unidades.

Brunetta celebró su primer triplete desde que llegó al fútbol mexicano para jugar con Santos en el torneo Apertura 2022. Ya suma 27 goles con Tigres y llegó a 46 en la Liga MX. Con esta actuación arribó a cinco dianas en el curso.

Cambindo abrió el marcador después de recibir un pase filtrado, para enfilarse al área y sentenciar con un remate abajo.

La reacción felina vino después de una excelsa combinación del francés Jean-Pierre Gignac, que dio un taconazo a Correa. El argentino cedió luego el balón a la llegada de Brunetta, quien remeció las redes.

El mediocentro argentino Brunetta volvió a marcar con un remate detrás de la medialuna que el arquero Ezequiel Unsain fue incapaz de despejar abajo.

El ariete colombiano Cambindo emparejó momentáneamente 2-2 con una nueva incursión al área, en la que realizó un disparo que superó a Nahuel Guzmán.

El triplete de Brunetta cayó después de que Ozziel Herrera le cedió la ofensiva dentro del área, para que mandara un potente disparo arriba a las redes.

Correa, quien llegó a cinco dianas con Tigres en el torneo, dio más emociones con su tanto, lo mismo que Monreal. Lainez selló la goleada con un cabezazo picado.

Brunetta tuvo la opción de marcar un cuarto gol, con un nuevo remate dentro del área en el complemento, pero Unsain alcanzó a desviar el potente disparo que luego se estrelló en el travesaño.