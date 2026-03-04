Rayados despierta con Nico Sánchez y aplasta 4-0 al Querétaro

Tras semanas marcadas por la inestabilidad y la salida de Domènec Torrent, Rayados de Monterrey recuperó su memoria competitiva con la llegada de Nicolás Sánchez al banquillo, y lo hizo de la forma más contundente posible: aplastando (4-0) al Querétaro en el debut del técnico interino.

La Pandilla, que venía arrastrando dos derrotas consecutivas y un ambiente cargado de dudas, encontró en Sergio Canales, Luca Orellano y "Tecatito" Corona las piezas que encendieron de nuevo la ilusión rumbo al Clásico Regio.

Con un respaldo absoluto desde la tribuna, Rayados saltó a la cancha como si algo dentro del vestidor hubiera despertado. Monterrey, consciente de su superioridad individual y colectiva, asumió el control del encuentro y generó las primeras aproximaciones que levantaron al público de sus asientos.

Luca Orellano, en la recta final del primer tiempo, rompió la sequía con un auténtico riflazo al minuto 40 que estalló en el arco rival y desató el grito de la grada.

El complemento inició con la misma tónica: Rayados dueño del balón, del ritmo y de la narrativa del partido. Y el segundo tanto no tardó en caer. Orellano, el argentino filtró de inmediato para Sergio Canales, que aprovechó el espacio y la inercia del ataque para definir con un disparo cruzado al minuto 70.

Cuando el Querétaro comenzaba a desmoronarse, llegó el momento mágico de la noche. Jesús "Tecatito" Corona encontró el ángulo perfecto para soltar un zapatazo seco desde el semicírculo. El balón pegó en el poste y se anidó en las redes al minuto 84.

Con un rival sin respuesta, desbordado y prácticamente entregado, Monterrey aún tendría tiempo para un golpe final. Orellano habilitó a "Tecatito", quien le regresó la pelota sin oposición, y el argentino firmó su doblete, sellando el (4-0) definitivo y una actuación que rozó la perfección.