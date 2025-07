René Higuita reconoce la labor de Efraín Juárez en Colombia y lo candidatea para la Selección Mexicana

El 28 de agosto del 2024, el club colombiano, Atlético Nacional de Medellín, sorprendió a los medios de comunicación y a su propia afición, al anunciar, mediante sus redes sociales, la llegada del mexicano Efraín Juárez como nuevo director técnico del equipo verdolaga.

La decisión generó controversia, rechazo y hasta comentarios racistas sobre el ahora entrenador de los Pumas de la Universidad, quien, con trabajo y dedicación, respondió en apenas cuatro meses con un doblete histórico al conquistar la Liga y la Copa de Colombia.

Nada menos.

La gran labor del entrenador mexicano —quien se marchó por la puerta grande de la organización, con un récord de 15 triunfos en 27 partidos dirigidos— fue aplaudida y respaldada por René Higuita.

El legendario arquero colombiano, quien formó parte del equipo técnico Juárez de Juárez durante su estancia en el club paisa, reconoció su gran capacidad, el legado que dejó e incluso aseguró que pronto llegará a la Selección Mexicana.

Más tarde que temprano.

"Desde que llegó al Atlético Nacional, Efraín impuso un sello y nos llevó al top. Nos dejó muchas enseñanzas. Es un técnico extraordinario y un ser humano increíble. Me atrevo a decir que muy pronto tomará la Selección de México", recalcó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Higuita, quien jugó 301 partidos con el Nacional y anotó 25 goles —una cifra extraordinaria para un guardameta— presumió la buena relación que tuvo con Efraín Juárez, la cual mantiene hasta la fecha, y le agradeció por el trabajo que realizó en el futbol colombiano. "He tenido buenos amigos, y luego de compartir con Efraín Juárez, me considero un mexicano más. Tenemos una buena relación de amistad y solamente tengo palabras de agradecimiento para él, por lo que le dio al equipo, por lo que nos enseñó y también para todos los mexicanos, que siempre me han mostrado mucho cariño", finalizó el legendario cancerbero.