Renato Paiva aseguró que no quiso decirle "equipo chico" a Tigres y que sus declaraciones fueron malinterpretadas

La temporada regular del Apertura 2024 terminó a su fin y dentro de los equipos clasificados de manera directa están Toluca y Tigres, quienes compitieron gran parte del torneo por el segundo lugar de la tabla de posiciones y que recientemente protagonizaron una polémica por los dichos del entrenador escarlata, Renato Paiva, quien habría llamado equipo chico a los regiomontanos.

Sin embargo, en las últimas horas el estratega portugués usó sus redes sociales para aclarar la situación, pedir disculpas y aclarar sus dichos.

Lee también Liga MX: Revelan los horarios oficiales de los partidos de Play-In del Apertura 2024

En conferencia de prensa, Paiva habló sobre las formas en las que gana o pierde el Toluca y cómo la prensa suele criticar a su equipo. Sobre esa misma línea, donde habló sobre procesos y formas, declaró lo siguiente.

"Los que miran al proceso dicen has perdido contra un equipo pequeñito como Tigres cuando juega en casa un equipo flaquito, que pelea el segundo lugar con nosotros todo el torneo".

En redes sociales sus palabras se hicieron virales ya que los aficionados suelen hacerle burla al equipo de Nuevo León con esa etiqueta.

Lee también Gustavo Lema y su idea sobre América: “Era una telenovela en la que a veces se jugaba futbol”

Paiva y su comunicado 🚨



El técnico de @TolucaFC utilizó sus redes sociales para aclarar sus dichos en la conferencia de prensa del sábado tras el duelo contra Tigres, mismos que generaron polémica. #LigaBBVAMX pic.twitter.com/4pGfX7Lht1 — PressPort (@PressPortmx) November 11, 2024

"Considero indispensable hacer una aclaración y explicar el sentido de mis palabras, ya que fueron sacadas de contexto. En primera instancia, deseo expresar que lamento mucho el malentendido; que siempre he sido y seré muy respetuoso de todos los clubes con los que competimos, del trabajo de mis colegas -entrenadores y jugadores-, y de la afición" remarcó Paiva.

"En conferencia de prensa, al hablar de "las formas como perdimos contra Tigres y para señalar que, en mi opinión, mi equipo estuvo a la altura del rival, me referí de manera hipotética a que hay quien demeritó a Tigres; usé un tono sarcástico para enfatizar que no son un rival "pequeño" especialmente en el Volcán, una de las canchas más complicadas de la Liga MX. Incluso agregué que son un equipo que estuvo peleando el segundo lugar con nosotros durante gran parte del torneo. Quiero dejar muy claro que las afirmaciones, como se han replicado en algunos medios de comunicación, no reflejan mi manera de pensar" agregó.

Finalmente, el entrenador de los Diablos escribió que "reconocí el gran trabajo que han realizado como institución para mantenerse como protagonistas y aspirantes al título en los últimos años; el trabajo de su Director Técnico, Veljko Paunovic, así como la calidad de quienes integran su plantel; en especial, he señalado a André-Pierre Gignac como uno de los mejores jugadores que hoy compiten en el futbol mexicano".

Lee también Chivas vivió un Apertura 2024 con número negativos ¿Fracasará en el Play-In?