Renata Zarazúa asume la responsabilidad tras ser eliminada del Mérida Open AKRON 2025; “Fue mi culpa”

Este miércoles la tenista mexicana Renata Zarazúa fue eliminada del Mérida Open AKRON 2025 tras caer por 6-2 4-6 y 7-10 contra la dupla conformada por Tang Qianhui y Sabrina Santamaria. En conferencia de prensa junto a su compañera María Lourdes Carle, la originaria de Ciudad de México asumió la responsabilidad de la derrota y reflexionó sobre el trabajo mental que debe superar con la lesión que la alejó del cuadro principal en singles.

"Sentí que se me fue un poco el ritmo, tuvimos muchos errores no forzados, a veces las ganas de ganar en México me juegan un poco en contra" declaró Renata.

Lee también Rodrigo Pacheco sobre su duelo contra Casper Ruud; “Es un gran honor y voy a intentar dar la sorpresa”

Con una rodillera en su pierna izquierda, declaró que "de la rodila me siento muy bien aunque todavía me falta mucho para tener confianza. Al final, he tenido tres cirugías en toda mi vida entonces ese miedo es como algo que me mata mucho la cabeza y por esa razón fue que no jugé singles, porque sabía que no iba a tener la confianza, y luego jugar así tensa no es bueno para otras partes del cuerpo, así que me falta un poco superarlo mentalmente".

Por su parte, Carle, quien abrió la puerta a convertirse en pareja de dobles fija con Zarazúa, analizó la derrota porque "jugamos contra una pareja que viene jugando hace mucho tiempo juntas. Los puntos pasan rápido, no son como por ahí los puntos en singles, nosotras somos más singlistas y no

estamos tan acostumbradas. Pero bueno, creo que más allá de todo, podemos ir jugando juntas, nos llevamos muy bien y creo que puede ser el comienzo de un dobles".

Lee también Nascar Cup Series llega a México; esto es lo que debes saber

Al ser cuestionada sobre esa posibilidad de adoptar a la raqueta argentina como compañera en dobles, Zarazúa confesó que "a veces es difícil porque no entrenamos dobles como juntas. Otras parejas de dobles en los torneos, desde el primer día juegan partidos de dobles, y así nosotras es como que, bueno, vamos a la cancha y en verdad intentamos lo mejor ese día, hay veces que se da, hay veces que no, pero sí, ojalá que podamos tener más oportunidades".

Ahora, Renata viajará a Estados Unidos para enfrentar sus próximos compromisos en Indian Wells y el WTA 1000 de Miami.