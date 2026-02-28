Regina Tarín logra espectacular triunfo en su debut en la UFC

Con una sonrisa que reflejaba confianza y nervios a la vez, Regina Tarín caminó hacia el octágono sabiendo que estaba a punto de vivir el momento más importante de su joven carrera. A sus 21 años, la potosina cumplía el sueño de debutar en la promotora más grande de artes marciales mixtas del planeta, con la mirada del público mexicano y del mundo entero puesta sobre ella.

Cada paso por la pasarela era un recordatorio de los sacrificios que la habían llevado hasta ahí: entrenamientos interminables, disciplina férrea y la convicción de que su récord invicto de 7-0 no era casualidad. Frente a Ernesta Kareckaite, Tarín mostró desde el inicio la agresividad y técnica que la caracterizan, dejando claro que su llegada a la UFC no era solo un debut, sino el inicio de una nueva etapa en la historia del talento femenil mexicano dentro del octágono.

El intercambio se volvió intenso desde los primeros instantes, con Tarín mostrando una agresividad que encendió aún más a la afición mexicana. Cada golpe lanzado llevaba la carga de su debut y el respaldo de miles de voces que coreaban su nombre, mientras Ernesta Kareckaite respondía con firmeza, buscando imponer su experiencia y encontrar el espacio para conectar un impacto definitivo.

Lee también Así se jugará la final del Abierto Mexicano de Tenis; Rodrigo Pacheco cae en dobles

¡BAILE DE LA VICTORIA! 🫡🤠🇲🇽



Así celebró con su familia Regina Tarín su triunfo en la UFC México pic.twitter.com/WZy5ly4oJU — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 28, 2026

Con el paso de los segundos, "Kill Bill" comenzó a asentarse en el combate, mostrando mayor confianza en sus desplazamientos y ofensivas. Aunque recibió combinaciones de su rival, no se intimidó ante la lituana, quien con un récord de 6-1 llegaba como favorita y lucía dominante en varios intercambios.

El momento cumbre de la pelea llegó tras un intercambio explosivo en el tercer asalto, cuando los ataques de ambas peleadoras encendieron al público y pusieron al límite la resistencia de cada una. Fue entonces que la precisión y la determinación marcaron la diferencia, dejando como gran ganadora a la mexicana por decisión unánime.

Lee también Esposa de Luis Ángel Malagón lanza sentido y misterioso mensaje en redes sociales: "Nada queda oculto para siempre"

Con lágrimas, Regina Tarín levantó los brazos en señal de gratitud, consciente de que había dado un paso histórico en su carrera. El público respondió con una ovación que la envolvió mientras abandonaba la jaula.

"Me siento muy feliz, tres días tuve. Quiero agradecer a mi gente y mi familia, tengo 21 años, soy humilde. Es mi sueño estar aquí y lo estoy cumpliendo frente a todos ustedes", mencionó.