Reconocido periodista de ESPN es reventado por insinuar que Prisca Awiti es naturalizada mexicana

La judoca Prisca Awiti logró ayer la medalla de plata en la categoría -63 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024 para la delegación mexicana, luego decaer en la final ante la eslovena Andreja Leski. Noticia que hizo vibrar a toda la afición tricolor.

De madre mexicana y padre keniano, Awiti nació en Londres; sin embargo, ella decidió representar a México en Juegos Olímpicos y en Tokio 2020 hizo su debut en la magna justa como representante tricolor.

Lee también Club América felicita a Prisca Awiti por su medalla en los Juegos Olímpicos

Para muchos, hubo confusión sobre la nacionalidad de Prisca, como para Fernando Palomo, reconocido periodista de ESPN, quien recibió duras críticas sobre una publicación en X (Twitter).

"Qué bueno por ella. OJO. Los que no quieren naturalizados NO PUEDEN FESTEJAR", escribió Palomo junto a una foto de Prisca... las críticas no se hicieron esperar.

"Primero tendrías que leer bien...mamá mexicana, por ley es mexicana. Échale más ganas Fernando", "Te faltó investigar. Informaste mal y te defiendes peor", "Ella es mexicana pinche ignorante", "La ignorancia es temeraria", son algunos mensajes que se pueden leer en el posteo de Palomo.

Esta fue la polémica publicación de Fernando Palomo. FOTO: ESPECIAL

Pese a su derrota en la final, la judoca mexicana, se marchó del estadio Campo de Marte de la capital francesa cumpliendo su meta de ser medallista olímpica.

Lee también Entrenador de Prisca Awiti, con satisfacción y orgullo tras medalla en los Juegos Olímpicos