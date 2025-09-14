Realidades similares en el “otro” Clásico

El Clásico de México no se apagó con el silbatazo que sonó una vez finalizado el encuentro varonil entre los dirigidos por André Jardine y Gabriel Milito, puesto que este día el estadio Ciudad de los Deportes recibirá nuevamente a América y Chivas para encender una edición más de la histórica rivalidad, ahora en la Liga MX Femenil.

Las rojiblancas saben que los partidos ante las Águilas del América se juegan a muerte, por lo que la centrocampista Carolina Jaramillo advirtió: “Ellas pueden ir mejor en la tabla, pero en estos duelos no importa la posición. Nosotras queremos ganar. Tenemos que salir enfocadas desde el silbatazo inicial”.

En el balompié femenil, las azulcremas se han apropiado de los números: de las 29 veces que ambas escuadras se han enfrentado en partidos de fase regular y Liguilla, América presume de 15 victorias. En contraste, el Rebaño Sagrado ha conquistado seis triunfos, dejando en el aire ocho empates. Situación de la que se tiene consciencia en el seno rojiblanco: “Los errores cuestan y si ellas los saben aprovechar. Si salimos enfocadas, este equipo lo puede lograr”, concluyó Jaramillo.

Y es que, mientras América aprovechará el Clásico Nacional para tratar de recuperar el liderato del torneo, que por ahora está en menos de Tigres, Chivas buscará escalar posiciones, ya que ocupa la octava posición de la tabla general.