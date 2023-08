Rayados, con suplentes en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup

Aunque no será para disputar la final, todavía queda un equipo mexicano vivo en la Leagues Cup y son los Rayados de Monterrey.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz enfrentará al Filadelfia Union en el Subaru Park en el partido por el tercer lugar, aunque a La Pandilla no le representa ningún beneficio, porque ya cuenta con el boleto a la siguiente edición de la Liga de Campeones de Concacaf.

Después de recorrer más de 10 mil kilómetros y superar a los campeones actuales de la Liga MX y la MLS, el deseo popular gritaba una final entre Rayados y el Inter Miami de Lionel Messi.

La fantasía explotó, el Tano volvió a tropezar en unas semifinales, dejando como último escenario un partido sin sabor. Para los Rayados, según su presidente deportivo, José Antonio Noriega, la Leagues Cup no representó ganancia económica, y si se le añade el nulo beneficio deportivo, este evento será como un partido amistoso, por lo que lo encararán con cuadro alternativo. “No decidí qué jugadores arrancan, pero seguramente tendré en mi cabeza ver algunos que no venían jugando y darles la oportunidad de demostrar que están capacitados para estar en primera división” confesó Ortiz. No obstante, Monterrey está obligado a vencer y aunque sea un tercer lugar, poner la bandera mexicana dentro del podio de la polémica Leagues Cup.