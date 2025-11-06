Raúl Gudiño regresa a Europa para continuar con su carrera

En su última aventura en el futbol mexicano, Raúl Gudiño defendió el arco de los Venados de Mérida en la Liga Expansión, club al que llegó después de estar en Primera División, pero ahora el arquero mexicano regresa a Europa.

Después de haber estado en el Necaxa y no renovar con el cuadro hidrocálido, el portero de 29 años recayó en el cuadro del circuito de plata, una noticia que generó bastante ruido a principios de este año.

Su paso por el cuadro meridense fue solamente por una temporada, hasta el 30 de abril del 2025 y a partir de esa fecha que se despidió del club, el exseleccionado nacional no había tenido equipo hasta ahora.

¿Cuál es el nuevo equipo de Raúl Gudiño?

El siguiente destino del arquero nacional será Andorra, país al que llega para jugar en el Rangers, equipo del cual Marco Fabián es directivo y en el que ha influido para llevar a varios jugadores de sangre mexicana para buscar fortalecerlo.

Fabián ha compartido que su máxima ilusión es poder llegar a la Champions League con este equipo, por lo que la llegada de un experimentado arquero como Gudiño podría abonar a esa causa.

Desde su presencia en la cantera de Chivas, el nivel de Gudinño ilusionaba dentro del seno rojiblanco, así como a nivel de selección, ya que su estatura y alcance bajo los tres postes lo ponía como una promesa de la portería mexicana.

Una de sus actuaciones más recordadas es la que tuvo en el Mundial Sub-17 en 2013, donde Gudiño fue pieza fundamental para que la Selección Mexicana avanzará a la semifinal porque atajó dos penaltis para ganar la tanda 11-10 sobre los cariocas. Al final, México terminó como subcampeón del torneo.

Tras esa participación el joven arquero se fue al Porto B para seguir creciendo y vivir su primera experiencia en Europa. Además del cuadro portugués, también jugó en APOEL de Chipre, donde se convirtió en el primer portero mexicano en jugar Champions League.

Lamentablemente, nunca logró consolidarse en los clubes donde tuvo cabida, dejando con un sabor amargo a los aficionados mexicanos, quienes veían en él un portero que marcaría generaciones.