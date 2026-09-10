Esta temporada de la NFL será histórica por los nueve partidos fuera de Estados Unidos y el primero (el viaje más largo que ha hecho la Liga por un duelo de temporada regular) lo protagonizarán hoy los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles, en Melbourne, Australia. Una de las rivalidades más atractivas tendrá como escenario el Melbourne Cricket Ground, donde caben más de 100 mil aficionados, que por primera vez verán un partido de futbol americano en su país.

Factor clave para determinar al ganador de este partido será la adaptación al cambio de horario y al clima de la capital deportiva de Australia; sin embargo, la nueva incorporación de los Rams, el ala defensiva Myles Garrett, confesó que los encargados de cada escuadra “tienen un plan, y estoy seguro de que han consultado a diferentes equipos y personas para encontrar una forma de combatir el jet lag y un viaje tan largo”.

Los Rams parten como favoritos no sólo a ganar este encuentro, sino el trofeo Vince Lombardi. Su ataque, comandado por el vigente Jugador Más Valioso, Matthew Stafford, y potenciado con figuras de la talla de Puka Nacua, Davante Adams y Kyren Williams, ahora será acompañado de una potente defensiva.

Los 49ers esperan empezar la temporada saludables.

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