Rafael Márquez armó su jugador ideal mexicano; Cuauhtémoc Blanco se llevó varios puntos

Rafael Márquez, se convirtió durante su carrera como futbolista en un referente del futbol mexicano, gracias a su paso por históricos equipos en Europa.

En la memoria de los fanáticos ha quedado la vez que debutó con el Mónaco en 1999, también la ocasión que logró levantar la UEFA Champions League con el FC Barcelona en 2006 y su regreso en 2014 al balompie europeo con el Hellas Verona.

Con el enorme recorrido, que vivió el hoy auxiliar de Javier Aguirre, Máquez se volvió hombre indicado para realizar una divertida dinámica en el que tuvo la misión de crear al futbolista mexicano idea de toda la historia.

El ex técnico de Barça B, que vio durante su trayectoria grandes jugadores mexicanos, no dudó en reconocer las habilidades de varios ex compañeros como Giovani dos Santos, Cuauhtémoc Blanco y al emblemático Hugo Sánchez.

ASÍ QUEDÓ EL JUGADOR IDEAL DE RAFAEL MÁRQUEZ