Rafa Márquez descarta haberse postulado para dirigir al Barcelona

El Barcelona finalizó su etapa bajo la dirección técnico de Xavi Hernández, durante el último proceso del español en el banquillo azulgrana hubo rumores de su despido e incluso de su renuncia, esto generó que se especularan nombres para sustituirlo uno de ellos fue el de Rafa Márquez.

El excapitán de la Selección Mexicana dirige actualmente al Barcelona B y por ello se le señaló como uno de los candidatos, pero aseguró recientemente que fueron señalamientos que nacieron por sus declaraciones sacadas de contexto.

“No, al final yo no dije que estoy listo, se desconceptualiza mi declaración, siempre he dicho a quién no le gustaría, ni me postulé, ni dije sí o quise desbancar a Xavi”, aseguró Márquez en entrevista a ESPN.

Incluso señaló que con el español “hay buena comunicación con él, un respeto que no podía faltar”.

Rafa Márquez reconoció que le falta experiencia en el banquillo para poder aceptar un reto tan importante como el Barcelona.

“Si salió mi nombre fue por mi trabajo en Barcelona, mi idea es seguir preparándome, adquirir experiencia y sabré si estoy listo para eso”, señaló el exdefensa.

